آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 08:44
Back

مجلس النواب يقر المادة المتعلقة بإعطاء المتقاعدين حقوقهم مع التجزئة على ثلاث سنوات

مجلس النواب يقر المادة المتعلقة بإعطاء المتقاعدين حقوقهم مع التجزئة على ثلاث سنوات Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتعلقة,المادة,النواب,مجلس,
episodes
مجلس النواب يقر المادة المتعلقة بإعطاء المتقاعدين حقوقهم مع التجزئة على ثلاث سنوات
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً