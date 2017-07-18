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18 تموز 2017 - 08:45
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رفع جلسة مجلس النواب الى السادسة بعد المصادقة على المادة عشرين من السلسلة التي يبقى منها ١٨ مادة

رفع جلسة مجلس النواب الى السادسة بعد المصادقة على المادة عشرين من السلسلة التي يبقى منها ١٨ مادة Lebanon, news ,lbci ,أخبار النواب,مجلس,جلسة,
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رفع جلسة مجلس النواب الى السادسة بعد المصادقة على المادة عشرين من السلسلة التي يبقى منها ١٨ مادة
 
 
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