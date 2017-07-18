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18 تموز 2017 - 08:45
18/07/2017 08:45:57
رفع جلسة مجلس النواب الى السادسة بعد المصادقة على المادة عشرين من السلسلة التي يبقى منها ١٨ مادة
رفع جلسة مجلس النواب الى السادسة بعد المصادقة على المادة عشرين من السلسلة التي يبقى منها ١٨ مادة
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LBCI News Lebanon
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