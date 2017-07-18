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18 تموز 2017 - 08:47
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مجلس النواب يقر الشق المتعلق بسلسلة الرواتب ويبقى المواد الإصلاحية الى جلسة ما بعد الظهر

مجلس النواب يقر الشق المتعلق بسلسلة الرواتب ويبقى المواد الإصلاحية الى جلسة ما بعد الظهر Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتعلق,الشق,النواب,مجلس,
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مجلس النواب يقر الشق المتعلق بسلسلة الرواتب ويبقى المواد الإصلاحية الى جلسة ما بعد الظهر
 
 
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