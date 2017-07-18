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18 تموز 2017 - 09:11
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بري جمع حسن خليل وكنعان وعدوان في مكتبه لترطيب الاجواء بعد السجال الحاد بين كنعان وحسن خليل

بري جمع حسن خليل وكنعان وعدوان في مكتبه لترطيب الاجواء بعد السجال الحاد بين كنعان وحسن خليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار وكنعان,خليل,
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بري جمع حسن خليل وكنعان وعدوان في مكتبه لترطيب الاجواء بعد السجال الحاد بين كنعان وحسن خليل
 
 
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