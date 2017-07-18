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18 تموز 2017 - 10:07
18/07/2017 10:07:25
بعد أربع سنين من النقاش أُقرت السلسلة، بس الجدل بخصوص إيراداتها ما انتهى والخوف انو تكون معظمها من جيوب محدودي الدخل. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "بقّطونا_السلسلة"
بعد أربع سنين من النقاش أُقرت السلسلة، بس الجدل بخصوص إيراداتها ما انتهى والخوف انو تكون معظمها من جيوب محدودي الدخل. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "بقّطونا_السلسلة"
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LBCI News Lebanon
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