بعد أربع سنين من النقاش أُقرت السلسلة، بس الجدل بخصوص إيراداتها ما انتهى والخوف انو تكون معظمها من جيوب محدودي الدخل. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "بقّطونا_السلسلة"