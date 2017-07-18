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18 تموز 2017 - 10:07
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بعد أربع سنين من النقاش أُقرت السلسلة، بس الجدل بخصوص إيراداتها ما انتهى والخوف انو تكون معظمها من جيوب محدودي الدخل. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "بقّطونا_السلسلة"

بعد أربع سنين من النقاش أُقرت السلسلة، بس الجدل بخصوص إيراداتها ما انتهى والخوف انو تكون معظمها من جيوب محدودي الدخل. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "بقّطونا_السلسلة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار النقاش,سنين,أربع,
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بعد أربع سنين من النقاش أُقرت السلسلة، بس الجدل بخصوص إيراداتها ما انتهى والخوف انو تكون معظمها من جيوب محدودي الدخل. شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ &quot;بقّطونا_السلسلة&quot;
 
 
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