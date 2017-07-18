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18 تموز 2017 - 11:49
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مجلس النواب ما زال يناقش وقف التوظيف لمدة سنتين في ظل معارضة نيابية واسعة لهذا الإجراء والنائب فتوش اعتبر ان هذه المادة تعرض السلسلة للطعن

مجلس النواب ما زال يناقش وقف التوظيف لمدة سنتين في ظل معارضة نيابية واسعة لهذا الإجراء والنائب فتوش اعتبر ان هذه المادة تعرض السلسلة للطعن Lebanon, news ,lbci ,أخبار يناقش,النواب,مجلس,
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مجلس النواب ما زال يناقش وقف التوظيف لمدة سنتين في ظل معارضة نيابية واسعة لهذا الإجراء والنائب فتوش اعتبر ان هذه المادة تعرض السلسلة للطعن
 
 
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