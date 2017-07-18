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18 تموز 2017 - 11:49
18/07/2017 11:49:35
مجلس النواب ما زال يناقش وقف التوظيف لمدة سنتين في ظل معارضة نيابية واسعة لهذا الإجراء والنائب فتوش اعتبر ان هذه المادة تعرض السلسلة للطعن
مجلس النواب ما زال يناقش وقف التوظيف لمدة سنتين في ظل معارضة نيابية واسعة لهذا الإجراء والنائب فتوش اعتبر ان هذه المادة تعرض السلسلة للطعن
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LBCI News Lebanon
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