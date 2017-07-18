آخر الأخبار
18 تموز 2017 - 12:22
18/07/2017 12:22:47
بري تعليقاً على مطالبة نواب بالإبقاء على آلية التوظيف المعتمدة في مجلس الوزراء: الدليل على فعاليتها ان احداً لم يعين بموجبها حتى الان
بري تعليقاً على مطالبة نواب بالإبقاء على آلية التوظيف المعتمدة في مجلس الوزراء: الدليل على فعاليتها ان احداً لم يعين بموجبها حتى الان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نواب,مطالبة,تعليقاً,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً