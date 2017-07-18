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18 تموز 2017 - 12:22
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بري تعليقاً على مطالبة نواب بالإبقاء على آلية التوظيف المعتمدة في مجلس الوزراء: الدليل على فعاليتها ان احداً لم يعين بموجبها حتى الان

بري تعليقاً على مطالبة نواب بالإبقاء على آلية التوظيف المعتمدة في مجلس الوزراء: الدليل على فعاليتها ان احداً لم يعين بموجبها حتى الان Lebanon, news ,lbci ,أخبار نواب,مطالبة,تعليقاً,
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بري تعليقاً على مطالبة نواب بالإبقاء على آلية التوظيف المعتمدة في مجلس الوزراء: الدليل على فعاليتها ان احداً لم يعين بموجبها حتى الان
 
 
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