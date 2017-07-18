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18 تموز 2017 - 12:25
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علي عمار: قرار وقف التوظيف ديكتاتوري توتاليتاري يحاصر جيلا من الشباب ويتناقض وما قاله الرئيس الحريري صباحاً

علي عمار: قرار وقف التوظيف ديكتاتوري توتاليتاري يحاصر جيلا من الشباب ويتناقض وما قاله الرئيس الحريري صباحاً Lebanon, news ,lbci ,أخبار التوظيف,قرار,عمار,
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علي عمار: قرار وقف التوظيف ديكتاتوري توتاليتاري يحاصر جيلا من الشباب ويتناقض وما قاله الرئيس الحريري صباحاً
 
 
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