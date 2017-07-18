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18 تموز 2017 - 12:25
18/07/2017 12:25:22
علي عمار: قرار وقف التوظيف ديكتاتوري توتاليتاري يحاصر جيلا من الشباب ويتناقض وما قاله الرئيس الحريري صباحاً
علي عمار: قرار وقف التوظيف ديكتاتوري توتاليتاري يحاصر جيلا من الشباب ويتناقض وما قاله الرئيس الحريري صباحاً
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LBCI News Lebanon
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