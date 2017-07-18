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18 تموز 2017 - 12:35
18/07/2017 12:35:09
مجلس النواب وضع جانبا المادتين المتعلقتين بوقف التوظيف لاعادة صياغتهما التي كلف بها وزير المال
مجلس النواب وضع جانبا المادتين المتعلقتين بوقف التوظيف لاعادة صياغتهما التي كلف بها وزير المال
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LBCI News Lebanon
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