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18 تموز 2017 - 12:35
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مجلس النواب وضع جانبا المادتين المتعلقتين بوقف التوظيف لاعادة صياغتهما التي كلف بها وزير المال

مجلس النواب وضع جانبا المادتين المتعلقتين بوقف التوظيف لاعادة صياغتهما التي كلف بها وزير المال Lebanon, news ,lbci ,أخبار المادتين,جانبا,النواب,مجلس,
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مجلس النواب وضع جانبا المادتين المتعلقتين بوقف التوظيف لاعادة صياغتهما التي كلف بها وزير المال
 
 
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