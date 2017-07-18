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18 تموز 2017 - 12:35
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بري اقترح الحفاظ على دوام العمل ٣٥ ساعة على ان يستمر حتى ٣،٣٠ بدلاً من ٢ ويصبح السبت والأحد عطلة

بري اقترح الحفاظ على دوام العمل ٣٥ ساعة على ان يستمر حتى ٣،٣٠ بدلاً من ٢ ويصبح السبت والأحد عطلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار دوام,الحفاظ,اقترح,
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بري اقترح الحفاظ على دوام العمل ٣٥ ساعة على ان يستمر حتى ٣،٣٠ بدلاً من ٢ ويصبح السبت والأحد عطلة
 
 
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