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18 تموز 2017 - 12:35
18/07/2017 12:35:54
بري اقترح الحفاظ على دوام العمل ٣٥ ساعة على ان يستمر حتى ٣،٣٠ بدلاً من ٢ ويصبح السبت والأحد عطلة
بري اقترح الحفاظ على دوام العمل ٣٥ ساعة على ان يستمر حتى ٣،٣٠ بدلاً من ٢ ويصبح السبت والأحد عطلة
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LBCI News Lebanon
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