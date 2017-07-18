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18 تموز 2017 - 12:38
18/07/2017 12:38:50
وزير العدل طالب بعدم السير بالعطلة القضائية كما هي مقترحة في مشروع السلسلة اي شهر من كل سنة لكل قاض وقدم اقتراحاً بديلاً ابرز ما فيه المناوبة بين القضاة لتجنب الفراغ القضائي
وزير العدل طالب بعدم السير بالعطلة القضائية كما هي مقترحة في مشروع السلسلة اي شهر من كل سنة لكل قاض وقدم اقتراحاً بديلاً ابرز ما فيه المناوبة بين القضاة لتجنب الفراغ القضائي
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LBCI News Lebanon
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