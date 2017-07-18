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18 تموز 2017 - 12:57
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مجلس النواب يقر اعتبار الدوام الرسمي للقطاع العام من الثامنة حتى الثالثة والنصف والسبت والاحد عطلة

مجلس النواب يقر اعتبار الدوام الرسمي للقطاع العام من الثامنة حتى الثالثة والنصف والسبت والاحد عطلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدوام,اعتبار,النواب,مجلس,
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مجلس النواب يقر اعتبار الدوام الرسمي للقطاع العام من الثامنة حتى الثالثة والنصف والسبت والاحد عطلة
 
 
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