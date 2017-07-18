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18 تموز 2017 - 12:57
18/07/2017 12:57:04
مجلس النواب يقر اعتبار الدوام الرسمي للقطاع العام من الثامنة حتى الثالثة والنصف والسبت والاحد عطلة
مجلس النواب يقر اعتبار الدوام الرسمي للقطاع العام من الثامنة حتى الثالثة والنصف والسبت والاحد عطلة
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LBCI News Lebanon
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