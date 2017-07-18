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18 تموز 2017 - 14:20
18/07/2017 14:20:02
رفع جلسة مجلس النواب الى الساعة ١١ من صباح غد بعدما اقرت جميع البنود الإصلاحية وتمت اعادة صياغة بعض موادها
رفع جلسة مجلس النواب الى الساعة ١١ من صباح غد بعدما اقرت جميع البنود الإصلاحية وتمت اعادة صياغة بعض موادها
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LBCI News Lebanon
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