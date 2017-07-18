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18 تموز 2017 - 14:27
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وزير المال: أضيف الى المادة عشرين نص يقول بان اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال اقرارها خلال شهر والا فتصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة

وزير المال: أضيف الى المادة عشرين نص يقول بان اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال اقرارها خلال شهر والا فتصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المادة,أضيف,المال,وزير,
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وزير المال: أضيف الى المادة عشرين نص يقول بان اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال اقرارها خلال شهر والا فتصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة
 
 
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