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18 تموز 2017 - 14:27
18/07/2017 14:27:21
وزير المال: أضيف الى المادة عشرين نص يقول بان اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال اقرارها خلال شهر والا فتصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة
وزير المال: أضيف الى المادة عشرين نص يقول بان اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال اقرارها خلال شهر والا فتصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة
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LBCI News Lebanon
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