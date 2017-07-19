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19 تموز 2017 - 04:23
19/07/2017 04:23:21
سامي الجميل: اعترض على طبيعة الضرائب وعشوائيتها من دون دراسة الجدوى الإقتصادية منها والموافقة على هذه الضرائب تضرب ما تبقى من طبقة وسطى
سامي الجميل: اعترض على طبيعة الضرائب وعشوائيتها من دون دراسة الجدوى الإقتصادية منها والموافقة على هذه الضرائب تضرب ما تبقى من طبقة وسطى
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LBCI News Lebanon
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