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19 تموز 2017 - 04:42
19/07/2017 04:42:33
بري: لنفترض أننا سنحصل على أموال إضافية لكنها ستذهب الى الخزينة ولا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة
بري: لنفترض أننا سنحصل على أموال إضافية لكنها ستذهب الى الخزينة ولا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة
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LBCI News Lebanon
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