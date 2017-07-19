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19 تموز 2017 - 05:05
19/07/2017 05:05:29
علي حسن خليل: لسنا بصدد تسوية المخالفات على الاملاك العمومية البحرية بل بصدد فرض غرامة مالية من دون اعطائهم اي حق مكتسب واذا لم نقر المشروع اليوم نكون كمن نعطي المخالفين جائزة
علي حسن خليل: لسنا بصدد تسوية المخالفات على الاملاك العمومية البحرية بل بصدد فرض غرامة مالية من دون اعطائهم اي حق مكتسب واذا لم نقر المشروع اليوم نكون كمن نعطي المخالفين جائزة
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