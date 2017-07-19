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19 تموز 2017 - 05:27
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حكمت ديب غامزا من قناة الجميل: أين رافعو شعار الدفاع عن حقوق الفقراء لم نسمع صوتهم في بند الاملاك البحرية الذي يطال الاغنياء؟

حكمت ديب غامزا من قناة الجميل: أين رافعو شعار الدفاع عن حقوق الفقراء لم نسمع صوتهم في بند الاملاك البحرية الذي يطال الاغنياء؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار قناة,غامزا,حكمت,
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حكمت ديب غامزا من قناة الجميل: أين رافعو شعار الدفاع عن حقوق الفقراء لم نسمع صوتهم في بند الاملاك البحرية الذي يطال الاغنياء؟
 
 
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