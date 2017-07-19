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19 تموز 2017 - 05:27
19/07/2017 05:27:42
حكمت ديب غامزا من قناة الجميل: أين رافعو شعار الدفاع عن حقوق الفقراء لم نسمع صوتهم في بند الاملاك البحرية الذي يطال الاغنياء؟
حكمت ديب غامزا من قناة الجميل: أين رافعو شعار الدفاع عن حقوق الفقراء لم نسمع صوتهم في بند الاملاك البحرية الذي يطال الاغنياء؟
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LBCI News Lebanon
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