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19 تموز 2017 - 05:28
19/07/2017 05:28:27
الحريري: موضوع الأملاك البحرية كان يجب تسويته منذ ٢٠ عاماً والخطأ أننا كحكومة ومجلس النواب لم نفعل شيئاً بهذا الموضوع ويجب أن نأخذ خطوات لتسكير العجز في السلسلة
الحريري: موضوع الأملاك البحرية كان يجب تسويته منذ ٢٠ عاماً والخطأ أننا كحكومة ومجلس النواب لم نفعل شيئاً بهذا الموضوع ويجب أن نأخذ خطوات لتسكير العجز في السلسلة
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LBCI News Lebanon
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