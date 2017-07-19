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19 تموز 2017 - 06:40
19/07/2017 06:40:09
اقرار المادة 18 والتي بموجبها الغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة
اقرار المادة 18 والتي بموجبها الغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة
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