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19 تموز 2017 - 06:54
19/07/2017 06:54:39
اقرار المادة ١٩ لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة ٧ بالمئة
اقرار المادة ١٩ لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة ٧ بالمئة
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LBCI News Lebanon
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