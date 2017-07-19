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19 تموز 2017 - 06:54
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اقرار المادة ١٩ لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة ٧ بالمئة

اقرار المادة ١٩ لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة ٧ بالمئة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لناحية,المادة,اقرار,
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اقرار المادة ١٩ لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة ٧ بالمئة
 
 
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