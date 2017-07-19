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19 تموز 2017 - 07:24
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الرئيس بري يرفع الجلسة التشريعية الى موعد يحدد لاحقاً الى حين عودة الحريري من السفر

الرئيس بري يرفع الجلسة التشريعية الى موعد يحدد لاحقاً الى حين عودة الحريري من السفر Lebanon, news ,lbci ,أخبار التشريعية,الجلسة,يرفع,الرئيس,
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الرئيس بري يرفع الجلسة التشريعية الى موعد يحدد لاحقاً الى حين عودة الحريري من السفر
 
 
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