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19 تموز 2017 - 07:29
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الجميل من ساحة النجمة: ضرائب السلسلة ستطال جميع طبقات المجتمع اللبناني وسنرى غلاء معيشياً كبيراً وتضخما في الاسعار

الجميل من ساحة النجمة: ضرائب السلسلة ستطال جميع طبقات المجتمع اللبناني وسنرى غلاء معيشياً كبيراً وتضخما في الاسعار Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الجميل ,
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الجميل من ساحة النجمة: ضرائب السلسلة ستطال جميع طبقات المجتمع اللبناني وسنرى غلاء معيشياً كبيراً وتضخما في الاسعار
 
 
 
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