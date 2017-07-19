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19 تموز 2017 - 07:29
19/07/2017 07:29:44
الجميل من ساحة النجمة: ضرائب السلسلة ستطال جميع طبقات المجتمع اللبناني وسنرى غلاء معيشياً كبيراً وتضخما في الاسعار
الجميل من ساحة النجمة: ضرائب السلسلة ستطال جميع طبقات المجتمع اللبناني وسنرى غلاء معيشياً كبيراً وتضخما في الاسعار
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LBCI News Lebanon
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