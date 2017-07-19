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19 تموز 2017 - 07:30
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المواطنون عالقون بسياراتهم بزحمة سير خانقة منذ ساعات من عمشيت باتجاه جبيل في ظل الجو الحار بسبب أعمال التزفيت... شاركونا صور الزحمة على هاشتاغ زفت_عمشيت

المواطنون عالقون بسياراتهم بزحمة سير خانقة منذ ساعات من عمشيت باتجاه جبيل في ظل الجو الحار بسبب أعمال التزفيت... شاركونا صور الزحمة على هاشتاغ زفت_عمشيت Lebanon, news ,lbci ,أخبار بزحمة,بسياراتهم,عالقون,المواطنون,
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المواطنون عالقون بسياراتهم بزحمة سير خانقة منذ ساعات من عمشيت باتجاه جبيل في ظل الجو الحار بسبب أعمال التزفيت... شاركونا صور الزحمة على هاشتاغ زفت_عمشيت
 
 
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