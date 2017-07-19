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19 تموز 2017 - 07:30
19/07/2017 07:30:49
المواطنون عالقون بسياراتهم بزحمة سير خانقة منذ ساعات من عمشيت باتجاه جبيل في ظل الجو الحار بسبب أعمال التزفيت... شاركونا صور الزحمة على هاشتاغ زفت_عمشيت
المواطنون عالقون بسياراتهم بزحمة سير خانقة منذ ساعات من عمشيت باتجاه جبيل في ظل الجو الحار بسبب أعمال التزفيت... شاركونا صور الزحمة على هاشتاغ زفت_عمشيت
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LBCI News Lebanon
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