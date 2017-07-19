آخر الأخبار
19 تموز 2017 - 07:32
19/07/2017 07:32:27
الجميل: لماذا تم اللجوء الى جيب المواطن عبر فرض الضرائب في هذا الوضع الاقتصادي الصعب لاقرار السلسلة ؟
الجميل: لماذا تم اللجوء الى جيب المواطن عبر فرض الضرائب في هذا الوضع الاقتصادي الصعب لاقرار السلسلة ؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجوء,لماذا,الجميل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً