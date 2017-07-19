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19 تموز 2017 - 07:32
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الجميل: لماذا تم اللجوء الى جيب المواطن عبر فرض الضرائب في هذا الوضع الاقتصادي الصعب لاقرار السلسلة ؟

الجميل: لماذا تم اللجوء الى جيب المواطن عبر فرض الضرائب في هذا الوضع الاقتصادي الصعب لاقرار السلسلة ؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجوء,لماذا,الجميل,
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الجميل: لماذا تم اللجوء الى جيب المواطن عبر فرض الضرائب في هذا الوضع الاقتصادي الصعب لاقرار السلسلة ؟
 
 
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