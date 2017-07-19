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19 تموز 2017 - 07:46
19/07/2017 07:46:41
مجلس القضاء الاعلى يدعو القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل القضائي باستثناء النظر في قضايا الموقوفين اعتبارا من صباح غد
مجلس القضاء الاعلى يدعو القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل القضائي باستثناء النظر في قضايا الموقوفين اعتبارا من صباح غد
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