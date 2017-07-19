آخر الأخبار
19 تموز 2017 - 07:46
Back

مجلس القضاء الاعلى يدعو القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل القضائي باستثناء النظر في قضايا الموقوفين اعتبارا من صباح غد

مجلس القضاء الاعلى يدعو القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل القضائي باستثناء النظر في قضايا الموقوفين اعتبارا من صباح غد Lebanon, news ,lbci ,أخبار القضاة,يدعو,الاعلى,القضاء,مجلس,
episodes
مجلس القضاء الاعلى يدعو القضاة العدليين الى الإعتكاف عن العمل القضائي باستثناء النظر في قضايا الموقوفين اعتبارا من صباح غد
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً