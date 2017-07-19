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19 تموز 2017 - 07:48
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فياض: ندعو الحكومة للتحرك بصورة عاجلة لضبط اي سياسات اقتصادية جشعة عبر زيادة الاسعار على المنتجات ولاقرار الموازنة بشكل عاجل

فياض: ندعو الحكومة للتحرك بصورة عاجلة لضبط اي سياسات اقتصادية جشعة عبر زيادة الاسعار على المنتجات ولاقرار الموازنة بشكل عاجل Lebanon, news ,lbci ,أخبار بصورة,للتحرك,الحكومة,ندعو,فياض,
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فياض: ندعو الحكومة للتحرك بصورة عاجلة لضبط اي سياسات اقتصادية جشعة عبر زيادة الاسعار على المنتجات ولاقرار الموازنة بشكل عاجل
 
 
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