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19 تموز 2017 - 07:48
19/07/2017 07:48:41
فياض: ندعو الحكومة للتحرك بصورة عاجلة لضبط اي سياسات اقتصادية جشعة عبر زيادة الاسعار على المنتجات ولاقرار الموازنة بشكل عاجل
فياض: ندعو الحكومة للتحرك بصورة عاجلة لضبط اي سياسات اقتصادية جشعة عبر زيادة الاسعار على المنتجات ولاقرار الموازنة بشكل عاجل
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LBCI News Lebanon
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