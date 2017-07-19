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19 تموز 2017 - 08:18
19/07/2017 08:18:23
التحكم المروري: ازدحام مروري على اوتوستراد اليرزة باتجاه الكحالة وصولاً الى منعطفات عاريا بسبب تعطل شاحنة وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل السير
التحكم المروري: ازدحام مروري على اوتوستراد اليرزة باتجاه الكحالة وصولاً الى منعطفات عاريا بسبب تعطل شاحنة وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل السير
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LBCI News Lebanon
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