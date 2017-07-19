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19 تموز 2017 - 08:52
19/07/2017 08:52:58
وكالة أسوشيتد برس: نتنياهو يعترف في تسجيل صوتي بأن إسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل أسلحة إيرانية في سوريا كانت متجهة إلى حزب الله
وكالة أسوشيتد برس: نتنياهو يعترف في تسجيل صوتي بأن إسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل أسلحة إيرانية في سوريا كانت متجهة إلى حزب الله
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LBCI News Lebanon
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