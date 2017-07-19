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19 تموز 2017 - 08:52
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وكالة أسوشيتد برس: نتنياهو يعترف في تسجيل صوتي بأن إسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل أسلحة إيرانية في سوريا كانت متجهة إلى حزب الله

وكالة أسوشيتد برس: نتنياهو يعترف في تسجيل صوتي بأن إسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل أسلحة إيرانية في سوريا كانت متجهة إلى حزب الله Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعترف,نتنياهو,أسوشيتد,وكالة,
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وكالة أسوشيتد برس: نتنياهو يعترف في تسجيل صوتي بأن إسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل أسلحة إيرانية في سوريا كانت متجهة إلى حزب الله
 
 
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