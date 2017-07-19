آخر الأخبار
19 تموز 2017 - 10:05
Back

ما بين زفت عمشيت يللي زرب الناس لساعات بسياراتها عالاوتوستراد وبين سلسلة الرتب والرواتب يللي فرضت ضرائب عكل الناس صار الوضع "زفت بزفت" شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ "زفت_بزفت"

ما بين زفت عمشيت يللي زرب الناس لساعات بسياراتها عالاوتوستراد وبين سلسلة الرتب والرواتب يللي فرضت ضرائب عكل الناس صار الوضع "زفت بزفت" شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ "زفت_بزفت" Lebanon, news ,lbci ,أخبار يللي,عمشيت,
episodes
ما بين زفت عمشيت يللي زرب الناس لساعات بسياراتها عالاوتوستراد وبين سلسلة الرتب والرواتب يللي فرضت ضرائب عكل الناس صار الوضع &quot;زفت بزفت&quot; شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ &quot;زفت_بزفت&quot;
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً