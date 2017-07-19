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19 تموز 2017 - 10:05
19/07/2017 10:05:00
ما بين زفت عمشيت يللي زرب الناس لساعات بسياراتها عالاوتوستراد وبين سلسلة الرتب والرواتب يللي فرضت ضرائب عكل الناس صار الوضع "زفت بزفت" شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ "زفت_بزفت"
ما بين زفت عمشيت يللي زرب الناس لساعات بسياراتها عالاوتوستراد وبين سلسلة الرتب والرواتب يللي فرضت ضرائب عكل الناس صار الوضع "زفت بزفت" شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ "زفت_بزفت"
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LBCI News Lebanon
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