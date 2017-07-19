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19 تموز 2017 - 12:14
19/07/2017 12:14:31
مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود اعطى اشارة بتوقيف الاشخاص الخمسة الذين اعتدوا بالضرب على النازح السوري على أن يتسلم غدا ملف التحقيق معهم تمهيدا لاحالتهم الى مدعي جبل لبنان كلود كرم
مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود اعطى اشارة بتوقيف الاشخاص الخمسة الذين اعتدوا بالضرب على النازح السوري على أن يتسلم غدا ملف التحقيق معهم تمهيدا لاحالتهم الى مدعي جبل لبنان كلود كرم
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LBCI News Lebanon
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