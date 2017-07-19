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19 تموز 2017 - 12:14
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مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود اعطى اشارة بتوقيف الاشخاص الخمسة الذين اعتدوا بالضرب على النازح السوري على أن يتسلم غدا ملف التحقيق معهم تمهيدا لاحالتهم الى مدعي جبل لبنان كلود كرم

مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود اعطى اشارة بتوقيف الاشخاص الخمسة الذين اعتدوا بالضرب على النازح السوري على أن يتسلم غدا ملف التحقيق معهم تمهيدا لاحالتهم الى مدعي جبل لبنان كلود كرم Lebanon, news ,lbci ,أخبار سمير,القاضي,التمييز,مدعي,
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مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود اعطى اشارة بتوقيف الاشخاص الخمسة الذين اعتدوا بالضرب على النازح السوري على أن يتسلم غدا ملف التحقيق معهم تمهيدا لاحالتهم الى مدعي جبل لبنان كلود كرم
 
 
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