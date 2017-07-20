آخر الأخبار
20 تموز 2017 - 04:01
20/07/2017 04:01:39
علي قانصوه: لم تصلنا اسماء التعيينات الدبلوماسية التي اتفق عليها وهذا مخالف للنظام الداخلي الذي يقضي باطلاعنا عليها قبل ٤٨ ساعة من الجلسة
علي قانصوه: لم تصلنا اسماء التعيينات الدبلوماسية التي اتفق عليها وهذا مخالف للنظام الداخلي الذي يقضي باطلاعنا عليها قبل ٤٨ ساعة من الجلسة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسماء,تصلنا,قانصوه,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً