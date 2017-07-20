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20 تموز 2017 - 04:25
20/07/2017 04:25:30
الحاج حسن: لماذا تكبير قضية غلوريا ابو زيد وهي من الواجب ان تكون معالجتها داخلية مثلها مثل عدد من المدراء العامين ولدي كلام في الموضوع سأقوله في الجلسة
الحاج حسن: لماذا تكبير قضية غلوريا ابو زيد وهي من الواجب ان تكون معالجتها داخلية مثلها مثل عدد من المدراء العامين ولدي كلام في الموضوع سأقوله في الجلسة
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