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20 تموز 2017 - 05:24
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‏الرئيس عون في مجلس الوزراء: كنت أفضّل أن تقر الموازنة قبل السلسلة لتحديد المداخيل والنفقات وعلى ضوء ذلك تحدد حاجاتنا المالية

‏الرئيس عون في مجلس الوزراء: كنت أفضّل أن تقر الموازنة قبل السلسلة لتحديد المداخيل والنفقات وعلى ضوء ذلك تحدد حاجاتنا المالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,مجلس,‏الرئيس,
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‏الرئيس عون في مجلس الوزراء: كنت أفضّل أن تقر الموازنة قبل السلسلة لتحديد المداخيل والنفقات وعلى ضوء ذلك تحدد حاجاتنا المالية
 
 
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