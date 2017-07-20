الرئيس عون دعا الى تحسين الايرادات المالية للدولة ومن ضمنها التشدد في تطبيق القانون الخاص بمنع التهرب الضريبي وطالب بتحقيق كامل في أوضاع الجمعيات الوهمية التي تنال مساعدات من الدولة