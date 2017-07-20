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20 تموز 2017 - 05:32
20/07/2017 05:32:00
الرئيس عون دعا الى تحسين الايرادات المالية للدولة ومن ضمنها التشدد في تطبيق القانون الخاص بمنع التهرب الضريبي وطالب بتحقيق كامل في أوضاع الجمعيات الوهمية التي تنال مساعدات من الدولة
الرئيس عون دعا الى تحسين الايرادات المالية للدولة ومن ضمنها التشدد في تطبيق القانون الخاص بمنع التهرب الضريبي وطالب بتحقيق كامل في أوضاع الجمعيات الوهمية التي تنال مساعدات من الدولة
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LBCI News Lebanon
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