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20 تموز 2017 - 05:32
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الرئيس عون دعا الى تحسين الايرادات المالية للدولة ومن ضمنها التشدد في تطبيق القانون الخاص بمنع التهرب الضريبي وطالب بتحقيق كامل في أوضاع الجمعيات الوهمية التي تنال مساعدات من الدولة

الرئيس عون دعا الى تحسين الايرادات المالية للدولة ومن ضمنها التشدد في تطبيق القانون الخاص بمنع التهرب الضريبي وطالب بتحقيق كامل في أوضاع الجمعيات الوهمية التي تنال مساعدات من الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحسين,الرئيس,
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الرئيس عون دعا الى تحسين الايرادات المالية للدولة ومن ضمنها التشدد في تطبيق القانون الخاص بمنع التهرب الضريبي وطالب بتحقيق كامل في أوضاع الجمعيات الوهمية التي تنال مساعدات من الدولة
 
 
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