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20 تموز 2017 - 05:47
20/07/2017 05:47:41
الحريري اكد انه سيثير خلال زيارته واشنطن موضوع النازحين وشدد على ان عودة النازحين الى أماكن آمنة في سوريا امر يتم بحثه مع الامم المتحدة التي تحدد متى يتم السماح بعودتهم
الحريري اكد انه سيثير خلال زيارته واشنطن موضوع النازحين وشدد على ان عودة النازحين الى أماكن آمنة في سوريا امر يتم بحثه مع الامم المتحدة التي تحدد متى يتم السماح بعودتهم
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