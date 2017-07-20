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20 تموز 2017 - 05:47
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الحريري اكد انه سيثير خلال زيارته واشنطن موضوع النازحين وشدد على ان عودة النازحين الى أماكن آمنة في سوريا امر يتم بحثه مع الامم المتحدة التي تحدد متى يتم السماح بعودتهم

الحريري اكد انه سيثير خلال زيارته واشنطن موضوع النازحين وشدد على ان عودة النازحين الى أماكن آمنة في سوريا امر يتم بحثه مع الامم المتحدة التي تحدد متى يتم السماح بعودتهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار خلال,سيثير,الحريري,
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الحريري اكد انه سيثير خلال زيارته واشنطن موضوع النازحين وشدد على ان عودة النازحين الى أماكن آمنة في سوريا امر يتم بحثه مع الامم المتحدة التي تحدد متى يتم السماح بعودتهم
 
 
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