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20 تموز 2017 - 05:49
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الحريري أبدى تفهمه بشأن ردود الفعل التي صدرت اثر اقرار السلسلة واعتبر انه لا بد من المضي في العملية الإصلاحية

الحريري أبدى تفهمه بشأن ردود الفعل التي صدرت اثر اقرار السلسلة واعتبر انه لا بد من المضي في العملية الإصلاحية Lebanon, news ,lbci ,أخبار ردود,بشأن,تفهمه,أبدى,الحريري,
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الحريري أبدى تفهمه بشأن ردود الفعل التي صدرت اثر اقرار السلسلة واعتبر انه لا بد من المضي في العملية الإصلاحية
 
 
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