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20 تموز 2017 - 06:41
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مجلس الوزراء يعين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية وغدي خوري مديراً للشؤون السياسية والسفير كنج الحجاب مديرا للشؤون الادارية والمالية

مجلس الوزراء يعين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية وغدي خوري مديراً للشؤون السياسية والسفير كنج الحجاب مديرا للشؤون الادارية والمالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار هاني,السفير,يعين,الوزراء,مجلس,
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مجلس الوزراء يعين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية وغدي خوري مديراً للشؤون السياسية والسفير كنج الحجاب مديرا للشؤون الادارية والمالية
 
 
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