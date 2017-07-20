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20 تموز 2017 - 06:41
20/07/2017 06:41:42
مجلس الوزراء يعين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية وغدي خوري مديراً للشؤون السياسية والسفير كنج الحجاب مديرا للشؤون الادارية والمالية
مجلس الوزراء يعين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية وغدي خوري مديراً للشؤون السياسية والسفير كنج الحجاب مديرا للشؤون الادارية والمالية
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LBCI News Lebanon
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