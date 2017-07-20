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20 تموز 2017 - 06:44
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مجلس الوزراء يوافق على الترفيعات والتشكيلات الدبلوماسية وعملاً بالأعراف سيصار الى الاعلان تباعاً ببيانات ستصدر عن وزارة الخارجية بعد موافقة الدول على أسماء السفراء المرشحين

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مجلس الوزراء يوافق على الترفيعات والتشكيلات الدبلوماسية وعملاً بالأعراف سيصار الى الاعلان تباعاً ببيانات ستصدر عن وزارة الخارجية بعد موافقة الدول على أسماء السفراء المرشحين
 
 
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