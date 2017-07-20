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20 تموز 2017 - 06:44
20/07/2017 06:44:20
مجلس الوزراء يوافق على الترفيعات والتشكيلات الدبلوماسية وعملاً بالأعراف سيصار الى الاعلان تباعاً ببيانات ستصدر عن وزارة الخارجية بعد موافقة الدول على أسماء السفراء المرشحين
مجلس الوزراء يوافق على الترفيعات والتشكيلات الدبلوماسية وعملاً بالأعراف سيصار الى الاعلان تباعاً ببيانات ستصدر عن وزارة الخارجية بعد موافقة الدول على أسماء السفراء المرشحين
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LBCI News Lebanon
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