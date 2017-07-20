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20 تموز 2017 - 06:46
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تصحيح - مجلس الوزراء يعين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية وغدي خوري مديراً للشؤون السياسية والسفير كنج الحجل مديرا للشؤون الادارية والمالية

تصحيح - مجلس الوزراء يعين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية وغدي خوري مديراً للشؤون السياسية والسفير كنج الحجل مديرا للشؤون الادارية والمالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعين,الوزراء,مجلس,تصحيح,
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تصحيح - مجلس الوزراء يعين السفير هاني شميطلي أمينا عاما لوزارة الخارجية وغدي خوري مديراً للشؤون السياسية والسفير كنج الحجل مديرا للشؤون الادارية والمالية
 
 
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