آخر الأخبار
20 تموز 2017 - 07:38
20/07/2017 07:38:23
حسن خليل: التشكيلات الدبلوماسية انجاز ونحن راضون عنها والوزير زعيتر هو من طلب ارجاء البت بموضوع غلوريا ابو زيد لاسبوعين
حسن خليل: التشكيلات الدبلوماسية انجاز ونحن راضون عنها والوزير زعيتر هو من طلب ارجاء البت بموضوع غلوريا ابو زيد لاسبوعين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار انجاز,الدبلوماسية,التشكيلات,خليل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً