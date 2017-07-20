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20 تموز 2017 - 08:44
20/07/2017 08:44:16
سامي الجميل: خوفنا كبير من أن تكون هذه الضرائب لتعبئة الخزينة من أجل تمويل الحملات الانتخابية المقبلة
سامي الجميل: خوفنا كبير من أن تكون هذه الضرائب لتعبئة الخزينة من أجل تمويل الحملات الانتخابية المقبلة
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LBCI News Lebanon
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