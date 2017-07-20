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20 تموز 2017 - 08:44
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سامي الجميل: خوفنا كبير من أن تكون هذه الضرائب لتعبئة الخزينة من أجل تمويل الحملات الانتخابية المقبلة

سامي الجميل: خوفنا كبير من أن تكون هذه الضرائب لتعبئة الخزينة من أجل تمويل الحملات الانتخابية المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كبير,خوفنا,الجميل,سامي,
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سامي الجميل: خوفنا كبير من أن تكون هذه الضرائب لتعبئة الخزينة من أجل تمويل الحملات الانتخابية المقبلة
 
 
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