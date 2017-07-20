آخر الأخبار
20 تموز 2017 - 11:18
20/07/2017 11:18:52
التحكم المروري: قطع وتحويل السير من تقاطع سامي الصلح باتجاه المتحف الوطني بيروت الى الطرقات الفرعية بسبب احتفال في المحلة
التحكم المروري: قطع وتحويل السير من تقاطع سامي الصلح باتجاه المتحف الوطني بيروت الى الطرقات الفرعية بسبب احتفال في المحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السير,وتحويل,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً