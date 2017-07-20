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20 تموز 2017 - 12:35
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تقرير متشائم يرسم لوحة سوداء عن المساعدات الدولية للبنان لاعانة النازحين...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

تقرير متشائم يرسم لوحة سوداء عن المساعدات الدولية للبنان لاعانة النازحين...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوداء,لوحة,يرسم,متشائم,تقرير,
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تقرير متشائم يرسم لوحة سوداء عن المساعدات الدولية للبنان لاعانة النازحين...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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