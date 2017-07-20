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20 تموز 2017 - 12:48
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غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي "فتح الشام" في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال

غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي "فتح الشام" في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال Lebanon, news ,lbci ,أخبار مواقع,تستهدف,سورية,جوية,غارات,
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غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي &quot;فتح الشام&quot; في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال
 
 
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