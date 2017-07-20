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20 تموز 2017 - 13:27
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الافراج عن الناشطين الستة من حملة "طلعت ريحتكم" بعد توقيفهم لبعض الوقت أثناء توزيعهم المناشير في شارع الحمرا

الافراج عن الناشطين الستة من حملة "طلعت ريحتكم" بعد توقيفهم لبعض الوقت أثناء توزيعهم المناشير في شارع الحمرا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الستة,الناشطين,الافراج,
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الافراج عن الناشطين الستة من حملة &quot;طلعت ريحتكم&quot; بعد توقيفهم لبعض الوقت أثناء توزيعهم المناشير في شارع الحمرا
 
 
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