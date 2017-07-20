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20 تموز 2017 - 13:27
20/07/2017 13:27:06
الافراج عن الناشطين الستة من حملة "طلعت ريحتكم" بعد توقيفهم لبعض الوقت أثناء توزيعهم المناشير في شارع الحمرا
الافراج عن الناشطين الستة من حملة "طلعت ريحتكم" بعد توقيفهم لبعض الوقت أثناء توزيعهم المناشير في شارع الحمرا
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LBCI News Lebanon
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