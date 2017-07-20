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20 تموز 2017 - 13:28
20/07/2017 13:28:38
معلومات للـ LBCI: مجلس الوزراء عين في جلسته اليوم العميد الياس الخوري مديرا عاما للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية خلفا للسيدة سوزان الخوري حنا التي وضعت بتصرف رئيس الحكومة
معلومات للـ LBCI: مجلس الوزراء عين في جلسته اليوم العميد الياس الخوري مديرا عاما للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية خلفا للسيدة سوزان الخوري حنا التي وضعت بتصرف رئيس الحكومة
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