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20 تموز 2017 - 13:32
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توقف القصف المدفعي من قبل حزب الله على مواقع المسلحين في جرد عرسال بعد دخول وسيط للقيام بعملية تفاوض وتم اعطاء مهلة للمسلحين

توقف القصف المدفعي من قبل حزب الله على مواقع المسلحين في جرد عرسال بعد دخول وسيط للقيام بعملية تفاوض وتم اعطاء مهلة للمسلحين Lebanon, news ,lbci ,أخبار المدفعي,القصف,توقف,
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توقف القصف المدفعي من قبل حزب الله على مواقع المسلحين في جرد عرسال بعد دخول وسيط للقيام بعملية تفاوض وتم اعطاء مهلة للمسلحين
 
 
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