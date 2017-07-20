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20 تموز 2017 - 13:32
20/07/2017 13:32:41
توقف القصف المدفعي من قبل حزب الله على مواقع المسلحين في جرد عرسال بعد دخول وسيط للقيام بعملية تفاوض وتم اعطاء مهلة للمسلحين
توقف القصف المدفعي من قبل حزب الله على مواقع المسلحين في جرد عرسال بعد دخول وسيط للقيام بعملية تفاوض وتم اعطاء مهلة للمسلحين
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LBCI News Lebanon
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