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20 تموز 2017 - 13:59
20/07/2017 13:59:15
مصادر أمنية للـLBCI : مدفعية حزب الله لا تزال تستهدف بشكل متقطع مراكز "فتح الشام" في وادي الخيل وعقبة نوح والكسارات جنوب شرق عرسال وعملية التفاوض لم تصل لنتيجة حتى الساعة
مصادر أمنية للـLBCI : مدفعية حزب الله لا تزال تستهدف بشكل متقطع مراكز "فتح الشام" في وادي الخيل وعقبة نوح والكسارات جنوب شرق عرسال وعملية التفاوض لم تصل لنتيجة حتى الساعة
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