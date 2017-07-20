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20 تموز 2017 - 14:28
20/07/2017 14:28:13
مصادر عسكرية للـLBCI : حزب الله يستهدف بقصف مدفعي مكثف مراكز "فتح الشام" في جرد عرسال في هذه الاثناء
مصادر عسكرية للـLBCI : حزب الله يستهدف بقصف مدفعي مكثف مراكز "فتح الشام" في جرد عرسال في هذه الاثناء
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