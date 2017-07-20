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20 تموز 2017 - 14:28
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مصادر عسكرية للـLBCI : حزب الله يستهدف بقصف مدفعي مكثف مراكز "فتح الشام" في جرد عرسال في هذه الاثناء

مصادر عسكرية للـLBCI : حزب الله يستهدف بقصف مدفعي مكثف مراكز "فتح الشام" في جرد عرسال في هذه الاثناء Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,عسكرية,مصادر,
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مصادر عسكرية للـLBCI : حزب الله يستهدف بقصف مدفعي مكثف مراكز &quot;فتح الشام&quot; في جرد عرسال في هذه الاثناء
 
 
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